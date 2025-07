Quando anche il Montone aveva un ponte a gobba d’asino

"Forlì è bagnata da due fiumi, il Rabbi e il Montone, che, poco prima di giungere in città, si uniscono alla Bertarina". Inizia così il saggio su Schiavonia di Gilberto Giorgetti, pubblicato nel 2008 da Almanacco Editore. Il noto ricercatore, scomparso nel 2012, riscrisse la storia idrografica.

