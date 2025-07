Qualificazioni beach soccer i nerazzurri in nazionale

Si avvicinano le qualificazioni all’Euro Beach Soccer League 2025. A Castellammare di Stabia l’Italia scende in campo per la divisione A nel gruppo A con Cechia, Estonia e Danimarca. Convocati tre giocatori del Lenergy Pisa BS: il portiere Leandro Casapieri, l’esterno Tommaso Fazzini e la novità . 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: qualificazioni - beach - soccer - nerazzurri

Beach volley, gli azzurri non superano le qualificazioni al Future di Spiez - Non ci saranno coppie italiane nel tabellone principale del torneo Future di Spiez in Svizzera. In attesa del prossimo intenso week end con l’ Elite di Ostrava e il Future di Battipaglia, un paio di coppie italiane si sono recate in Svizzera per tentare la scalata al main draw del torneo di Spiez, piuttosto ben frequentato.

Beach volley, due coppie azzurre in main draw dalle qualificazioni nel Future di Messina. Oggi i match dei gironi - Il grande beach volley è tornato in Sicilia con il Future di Messina, terza tappa italiana del circuito internazionale 2025.

Beach Soccer, l’Italia domina contro la Danimarca nelle qualificazioni all’Euro Beach Soccer League - Ottimo esordio per la Nazionale italiana di Beach Soccer nella fase iniziale delle qualificazioni alla Superfinal dell’Euro Beach Soccer League, che sarà in programma dal 9 al 14 settembre a Viareggio.

Qualificazioni beach soccer, i nerazzurri in nazionale; Tre pisani in azzurro per l’Europeo; Il Pisa Beach Soccer under 20 vola alle finali nazionali.

Qualificazioni beach soccer, i nerazzurri in nazionale - A Castellammare di Stabia l’Italia scende in campo per la divisione A nel gruppo A con Cechia, Estonia e Danimarca. Da pisatoday.it

Castellammare incorona l'Italia di beach soccer nell'Eurolega - L’Italia trionfa a Castellammare nella tappa tutta stabiese dell’Eurolega di beach soccer. Riporta msn.com