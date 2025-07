Qualiano | iniziati i lavori di ripristino in via Santa Maria delle Grazie

Qualiano. Via Santa Maria delle Grazie, inaugurata nel luglio 2024, dopo un mese iniziava a presentare le prime criticitĂ poi nel corso del tempo la rottura del pavè della carreggiata. Qualiano – Iniziati questa mattina i lavori di ripristino di Via Santa Maria delle Grazie. La strada da oltre un anno presenta criticitĂ , presentatesi appena un mese dopo dalla sua inaugurazione. Esse interessano il distacco del pavè e le prime rotture dei basoli, oltre il rumore generato dal passaggio dei veicoli. Questa mattina alle otto la Polizia Municipale ha interdetto al traffico via Santa Maria delle Grazie fino al prossimo venerdì. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

In questa notizia si parla di: qualiano - santa - maria - grazie

De Leonardis sindaco di Qualiano: ! Lo avevamo detto e lo abbiamo fatto Questa notte, il di cassette e rifiuti sulla grande viabilità è stato . Avevamo Vai su Facebook

Vincenzo forse ucciso da una leucemia non diagnosticata: due medici indagati per omicidio colposo; Qualiano, picchiato dal branco per il colore della pelle: denunciati sei giovani; Muore a 45 anni dopo odissea in 4 ospedali: si ipotizza leucemia non diagnosticata.

Qualiano, dissequestrato il fabbricato al centro dell’inchiesta sull'ex sindaco De Luca - Il Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il dissequestro di un immobile – un fabbricato e un terreno – riconducibile alla famiglia dell’ex sindaco ... msn.com scrive

Storie che sfidano la ragione: il Santuario di Santa Maria delle Grazie e la miracolosa esperienza di un pastore - Scopri il Santuario di Santa Maria delle Grazie a Covignano: storia, museo missionario e miracolo del pastore Rustico a Rimini. Lo riporta altarimini.it