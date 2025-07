Alice Degradi sta vivendo purtroppo un autentico dramma umano. Dopo aver saltato per infortunio le Olimpiadi di Parigi 2024, la storia sembra purtroppo ripetersi anche in questa circostanza: il problema fisico accusato ieri nella finale di Nations League non è così grave, ma le impedirĂ , salvo miracoli, di prendere parte anche ai Mondiali che scatteranno il prossimo 22 agosto in Thailandia (Italia inserita in un girone abbastanza agevole con Slovacchia, Cuba e Belgio). A questo punto per il ct Julio Velasco è tempo di riflessioni: quale sarĂ la quarta schiacciatrice da affiancare a Myriam Sylla, Stella Nervini e Gaia Giovannini? IN ARRIVO UN BALLOTTAGGIO . 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quale sostituta di Alice Degradi ai Mondiali di volley? Tra un ballottaggio e una difficile suggestione