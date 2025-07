Quadro elettrico troppo inclinato | è pericoloso

Un contenitore elettrico urbano pericolosamente inclinato, appoggiato a un palo e bloccato alla meglio con un filo: è la situazione segnalata da alcuni residenti della zona del lungomare di San Benedetto. Si tratta precisamente dell’area a ridosso dell’incrocio tra via Trento e viale Trieste, proprio dietro la prima edicola del lungomare. Si tratta di un quadro elettrico stradale in cemento e metallo con evidenti segni di cedimento alla base. La struttura, destinata alla gestione di impianti urbani come l’illuminazione pubblica, è finita pericolosamente inclinata verso la carreggiata. A raccontare quanto accaduto è un residente, che ha giĂ segnalato la questione a piĂą soggetti, senza però ottenere risposte concrete. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Quadro elettrico troppo inclinato: è pericoloso"

In questa notizia si parla di: elettrico - quadro - inclinato - troppo

Quadro elettrico troppo inclinato: è pericoloso.

"Quadro elettrico troppo inclinato: è pericoloso" - Si tratta di un quadro elettrico stradale in cemento e metallo con evidenti segni di cedimento alla base. Scrive ilrestodelcarlino.it

Pichetto Fratin: L'elettrico prevarrà, ma per italiani è troppo caro - Sono convinto che il motore elettrico sia il motore più facile, quindi sarà quello che avrà un ruolo prevalente nell'obiettivo di zero emissioni per i nuovi veicoli dal 2035: è il ... Scrive ilmessaggero.it