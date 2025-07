Putin parla con Netanyahu su ' conflitti mediorientali'

In un colloquio telefonico avuto oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, il presidente Vladimir Putin ha ribadito la posizione della Russia per "una risoluzione esclusivamente pacifica dei problemi e dei conflitti presenti nella regione " mediorientale. Lo riferisce il Cremlino. Putin, riferisce il servizio stampa della presidenza russa, "ha in particolare sottolineato l'importanza di sostenere l'unitĂ , la sovranitĂ e l'integritĂ territoriale" della Siria. Per quanto riguarda invece il conflitto irano-israeliano, "è stata indicata la disponibilitĂ della parte russa a favorire in ogni modo possibile la ricerca di soluzioni negoziali riguardanti il programma nucleare " di Teheran. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Putin parla con Netanyahu su 'conflitti mediorientali'

In questa notizia si parla di: putin - netanyahu - conflitti - parla

Vladimir Putin, colloquio telefonico con Netanyahu: la prima volta dal 2023 - La situazione in Medio Oriente è stata discussa oggi in una conversazione telefonica tra il presidente russo Vladimir Putin e il premier israeliano Benyamin Netanyahu, secondo quanto riferisce il Cremlino.

Cremlino, Putin ha discusso con Witkoff i termini per la pace in Ucraina. Poi la telefonata con Netanyahu: prima volta dal 2023 - Vladimir Putin ha discusso con l'inviato Usa Steve Witkoff i termini della pace con l’Ucraina nei loro quattro recenti incontri: lo ha detto il consigliere del presidente russo, Yuri Ushanov, come riporta Interfax.

Conversazione telefonica tra Putin e Netanyahu: discussi gli sviluppi in Medio Oriente - Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro Benyamin Netanyahu per la prima volta dal dicembre 2023.

Secondo Damon Albarn dei Blur la cultura deve aiutare a mettere insieme le persone. Contro i conflitti insiste l’immaginario collettivo Vai su Facebook

Putin parla con Netanyahu su 'conflitti mediorientali'; Trump: Deluso da Putin. Nuovo ultimatum di 10-12 giorni - Putin parla con Netanyahu sui conflitti mediorientali: Risoluzione pacifica; Putin a Netanyahu: “Necessaria soluzione pacifica ai conflitti in Medio Oriente”.

Putin parla con Netanyahu su 'conflitti mediorientali' - In un colloquio telefonico avuto oggi con il premier israeliano Benyamin Netanyahu, il presidente Vladimir Putin ha ribadito la posizione della Russia per "una risoluzione esclusivamente pacifica dei ... Si legge su ansa.it

Netanyahu parla del conflitto Israele-Iran: «Ringrazio Trump per il ... - Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha ringraziato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per "essere stato al nostro fianco". Lo riporta video.corriere.it