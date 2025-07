Putin ha già dimostrato di superare Trump in astuzia

"Chi avrebbe mai pensato che trattare con il medio oriente sarebbe sembrato facile?" Scrive Douglas Murray sul New York Post. "Ma è ciò che Trump ha dimostrato da quando è entrato in carica. E sebbene sia ancora necessario un accordo per il ritorno degli ostaggi e il cessate il fuoco a Gaza, l'azione forte e decisa contro i mullah in Iran ha contribuito a pacificare la regione meno pacifica del mondo. Al contrario, l'altra grande sfida di politica estera ereditata da Trump rimane dannatamente complicata. L'insulto del presidente e del vicepresidente al presidente Volodymyr Zelensky nello Studio ovale a febbraio potrebbe aver segnato il punto più basso nelle relazioni tra Stati Uniti e Ucraina.

Elon Musk lascia l’amministrazione Trump. Feltri: «Ha dimostrato che si può ottenere un potere enorme senza essere eletti. È la fine di un blitz, non di un’alleanza» - L’imprenditore miliardario ha annunciato le sue dimissioni dal Doge: «Mentre il mio periodo da dipendente governativo speciale volge al termine, vorrei ringraziare il presidente Donald Trump per avermi dato l'opportunità di ridurre gli sprechi»

Putin ha già dimostrato di superare Trump in astuzia; Zelensky ha dimostrato al mondo che non può fidarsi delle garanzie di Trump; Buonumore alla corte di Putin: «Siamo in sintonia con Donald Trump».

Trump anti-Putin. Cosa c'è dietro - Le politiche della prima amministrazione Trump sono state molto efficaci nel contenere Putin e nell'imporre costi reali per la sua occupazione della Crimea e dei territori dell'Ucraina orientale ... Segnala msn.com

Trump-Putin: il giorno della verità - Donald Trump ha annunciato per oggi «importanti novità» sulla guerra in Ucraina e sulla Russia di Putin, che come va dicendo nelle ultime settimane lo ha molto «deluso». Secondo corriere.it