Pugsy Cheat v0.279 | Aggiornamento della Collezione Cheat per MAME

Dopo un lungo periodo di attesa, finalmente arriva un nuovo aggiornamento di Pugsy Cheat per MAME! La versione v0.279 porta con sé diverse correzioni e miglioramenti, nonostante i ritardi causati da impegni personali e qualche problema di motivazione. Cosa c’è di nuovo?. Ecco le principali modifiche introdotte in questa release: Fix per i cambiamenti di naming dei giochi: Alcuni titoli hanno subito modifiche nei nomi nelle versioni più recenti di MAME, e i cheat sono stati aggiornati di conseguenza.. Aggiornamenti alle regioni dei cheat: Alcune modifiche nelle regioni dei giochi hanno richiesto adattamenti nei cheat esistenti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net