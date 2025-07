Pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari dei bandi ' Bonus Tari Giovani' e ' Bonus Tari Famiglie'

Il Comune di Pisa rende noto che sono stati approvati e pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari relativi ai contributi a parziale ristoro della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024. Si tratta di due distinti bandi, il ‘Bonus Tari Giovani 2024’ e il ‘Bonus Tari Famiglie 2024’. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: tari - bonus - pubblicati - elenchi

Bonus TARI 750 euro, solo a chi ha i cani: ma è giusto? - Una curiosa iniziativa per chi ha i cani. Un bonus che lascia davvero a bocca aperta e nessuno se lo sarebbe mai aspettato.

Parte il Bonus Tari: perché è denominato UND e dove scaricare la domanda - Varato il Bonus Tari. Ecco a chi è destinata l’agevolazione che permette di ottenere un azzeramento dell’imposta per l’anno in corso E’ stato approvato lo scorso marzo, il Bonus Rifiuti 2025, un’agevolazione nazionale che consente di ottenere uno sconto fino al 25% sull’importo annuale della Tari ovvero l’imposta comunale sulla raccolta e lo smaltimento dei.

Confermato il bonus Tari anche per il 2025, domande fino al 18 luglio - Lecco conferma il bonus Tari anche per il 2025 e aumenta la soglia Isee per poter richiedere l'agevolazione.

Il Comune di Pisa rende noto che sono stati approvati e pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari relativi ai contributi a parziale ristoro della Tassa sui Rifiuti (TARI) per l’anno 2024 Vai su Facebook

Pubblicati gli elenchi definitivi dei beneficiari dei bandi 'Bonus Tari Giovani' e 'Bonus Tari Famiglie'; Bonus Tari, accolte 1227 richieste; Bonus Tari, accolte 1227 richieste.

Bonus Benessere Inps 2025, pubblicati elenchi beneficiari. Ancora ... - Pubblicati gli elenchi dei beneficiari del Bonus Benessere, agevolazione economica erogata dall’Inps e destinata a supportare le vacanze estive delle famiglie italiane che rientrano in ... Riporta tg24.sky.it

Tari, bonus famiglie: sconto del 25% per i redditi bassi, ecco chi può ... - Tari, bonus famiglie: sconto del 25% per i redditi bassi, ecco chi può riceverlo domenica 16 marzo 2025, 09:33 - Si legge su ilgazzettino.it