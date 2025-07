Pubblica Assistenza eletta Cioni | Fiera di essere la prima donna

"Sono innanzitutto orgogliosa di essere la prima donna alla guida della Pubblica Assistenza in 126 anni di storia. Ringrazio la mia squadra e chi mi ha sostenuto: l’obiettivo principale sarĂ quello di portare la nostra associazione sempre piĂą fra le persone, facendo rete con associazioni e istituzioni". Sono le prime parole di Elisabetta Cioni da presidente della Pubblica Assistenza L’Avvenire. Le elezioni si sono svolte nelle scorse ore nella sede di via San Jacopo e con 366 voti, hanno sancito il successo della consigliera uscente che giĂ ricopriva (dal 2023) il ruolo di vicepresidente vicario. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pubblica Assistenza, eletta Cioni: "Fiera di essere la prima donna"

