PS2 DKWDRV 1.76e | Nuove correzioni e miglioramenti per l’emulazione PS1 su PS2

DKWDRV è un progetto rivoluzionario che sostituisce il driver originale PS1DRV  delle console PlayStation 2, offrendo un'esperienza di gioco PS1 più fluida e ricca di funzionalità . Con l'ultima versione 1.7.6e, vengono introdotte importanti correzioni e ottimizzazioni per migliorare ulteriormente la compatibilità e le prestazioni. Novità in DKWDRV 1.7.6e. Fixed un bug nel gestore degli interrupt Timer1  ? Maggiore stabilità del framerate!. GPU: Risolto un problema con cluthandler  che causava flickering grafico.. GPU: Correzione dell'ordine di emulazione in specialcmd()  per sindex.. GPU: Ottimizzazioni per un'emulazione più veloce.

