Protezione degli uliveti dalle nubi di uccelli la Coldiretti Puglia | Autorizzata la caccia in deroga

Per proteggere gli ulivi contro gli storni che mangiano ognuno fino a 20 grammi di olive al giorno è stata autorizzata la caccia in deroga in tutta la Puglia, con le aree olivetate più colpite di Bari e Brindisi e sul Gargano nell’epicentro tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Si tratta delle. 🔗 Leggi su Baritoday.it

In questa notizia si parla di: autorizzata - puglia - caccia - deroga

Danni enormi dall'invasione degli storni: contro l'invasione ok alla caccia in deroga in tutta la Puglia; Protezione degli uliveti dalle nubi di uccelli, la Coldiretti Puglia: Autorizzata la caccia in deroga; Storni, cormorani, lupi e granchi blu: Puglia assediata dalla fauna selvatica.

Autorizzata la caccia di storni in Puglia, Coldiretti: “Ogni esemplare mangia 20 grammi di olive al giorno” - Contro gli storni che mangiano ognuno fino a 20 grammi di olive al giorno è stata autorizzata la caccia in deroga in tutta la Puglia. Da telebari.it

Fauna selvatica, estesa a tutta la Puglia la caccia in deroga contro invasione di storni in campagna - Questo portale non gestisce cookie di profilazione, ma utilizza cookie tecnici per autenticazioni, navigazione ed altre funzioni. Come scrive sudnews.it