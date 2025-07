Protestano i lavoratori dei servizi affidati in appalto alla Asl | tagli previsti da agosto

Continua la protesta dei lavoratori impegnati nei servizi affidati in appalto dalla direzione Asl Lanciano Vasto Chieti alla Auriga e Dussmann. Si tratta di personale impegnato nei diversi presidi ospedalieri della provincia nei magazzini farmaceutici, nei magazzini economali e nel trasporto. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

In questa notizia si parla di: lavoratori - servizi - affidati - appalto

Casa, formazione linguistica, conoscenza dei servizi: i bisogni dei lavoratori della logistica - Piacenza, com’è ben noto, è una delle capitali della logistica in Italia, grazie alla sua specifica posizione geografica, un settore in continua espansione ed evoluzione che occupa un numero crescente di addetti, molti dei quali di nazionalità non italiana.

Cina: potenziera’ formazione professionale per lavoratori in servizi domestici - La Cina intende offrire una formazione professionale nel settore dei servizi domestici con una numero annuale di 1,5 milioni di tirocinanti dal 2025 al 2027, per soddisfare la crescente domanda del mercato nel settore.

Estate e lavoro stagionale, la Uiltucs: "Tutelare i lavoratori del settore, che garantiscono qualità e servizi" - "L'attrattività per il turismo, proveniente anche dall’estero, è legato non solo ad una offerta turistica variegata e a quell’ospitalità tipica ‘romagnola’, ma, anzi soprattutto, dalla qualità del lavoro garantita dai lavoratori che con passione e professionalità lavorano in riviera".

La cooperativa Le Macchine Celibi ha perso il ricorso contro il Comune di Rimini, che l'ha esclusa da una gara d'appalto per aver dichiarato di voler applicare il contratto Multiservizi al posto del Federculture. Una vittoria davvero importante per il settore dei be Vai su Facebook

Protestano i lavoratori dei servizi affidati in appalto alla Asl: tagli previsti da agosto; «Tagli dal primo agosto», continua la protesta dei lavoratori degli appalti Asl; TPL Umbria: Importante l’adesione allo sciopero regionale, i lavoratori rifiutano la politica delle gare d’appalto..

Abruzzo: servizi in appalto Asl 2, continua la protesta dei lavoratori - Continua la protesta dei lavoratori dei servizi affidati in appalto dalla Direzione Asl 2 Lanciano- Da rete8.it

Toscana: focus sulle condizioni di lavoro del personale di servizio bagagli negli aeroporti - L’assessore regionale toscano con delega al Lavoro Alessandra Nardini ha risposto in Aula all’interrogazione presentata ... Scrive telenord.it