Il militare "ha abusato del suo potere e approfittato della situazione di soggezione al suo potere delle vittime per fini egoistici". Di conseguenza, "√® inevitabile che tale comportamento" abbia generato "perdita di prestigio dell‚ÄôArma e sfiducia nelle istituzioni da parte dei cittadini". √ą il punto-chiave della sentenza della Corte dei Conti che ha condannato A.C., ex maresciallo della Tenenza di Pero, a risarcire 25mila euro al Ministero della Difesa. La vicenda risale al marzo 2012, quando A.C. e un appuntato finiscono in manette: il pm Giovanni Polizzi li accusa di aver costretto due prostitute romene a fornire prestazioni sessuali contro la loro volont√† per evitare di essere trattenute tutta la notte in caserma per il fotosegnalamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Prostitute violentate in caserma. Ex militare pagherà 25mila euro