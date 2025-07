Prosegue il tour nei ritiri di Gattuso | con Buffon e Bonucci ha fatto visita all' Inter

Dopo essere stato ospite di Roma e Juve, il ct della Nazionale si è presentato ad Appiano Gentile. Prossima tappa Cagliari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Prosegue il tour nei ritiri di Gattuso: con Buffon e Bonucci ha fatto visita all'Inter

Una scelta precisa, quella di Gattuso, per costruire da subito un rapporto diretto con società e giocatori in vista dei prossimi impegni ufficiali: il 5 settembre a Bergamo contro l'Estonia e l'8 a Debrecen, in Ungheria, contro Israele, per le qualificazioni al Mondial Vai su Facebook

