Pronostico Salisburgo-Brann | una formalità dopo la goleada dell’andata

Salisburgo-Brann è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca mercoledì alle 20:45: pronostico. All’andata, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 1-0, il Salisburgo si è abbattuto come un’uragano sul Brann rifilando un traumatico 4-1 ai norvegesi. Risultato che, di fatto, condanna gli scandinavi all’eliminazione: agli austriaci basterà non perdere con più di due gol di scarto nel match di ritorno, tra le mura amiche, per essere certi di staccare il pass per il terzo turno di qualificazione. (Instagram) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Salisburgo-Brann: una formalità dopo la goleada dell’andata

In questa notizia si parla di: salisburgo - brann - andata - pronostico

Pronostico Brann-Salisburgo: non mancano le insidie per gli austriaci - Brann-Salisburgo è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca mercoledì alle 19:00: pronostico.

quote Brann Salisburgo: il pronostico sul match; Brann-Salisburgo, il pronostico di DDD: austriaci che puntano a chiudere il discorso; Preliminari di Champions League, andata dei quarti di finale: pronostico e quote di Brann-Salisburgo.

Pronostico Salisburgo-Brann: una formalità dopo la goleada dell’andata - Brann è un match di qualificazione alla Champions League 2025- Lo riporta ilveggente.it

Preliminari di Champions League, andata dei quarti di finale: pronostico e quote di Brann-Salisburgo - Preliminari di Champions League, il palinsesto dei quarti di finale mette a confronto Brann e Salisburgo. Riporta tuttosport.com