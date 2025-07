Pronostico Panathinaikos-Rangers | tutta un’altra storia rispetto all’andata

Panathinaikos-Rangers è un match valido per l’andata del secondo turno di qualificazione alla Champions League 2025-26 e si gioca mercoledì alle 20:00: pronostico. Il fattore ambientale, com’era prevedibile, ha finito per fare la differenza. I Rangers, sfruttando anche il calore del pubblico di Ibrox, si sono aggiudicati il primo round con il Panathinaikos, mettendo in discesa la qualificazione al terzo turno. Il match d’andata, a Glasgow, è terminato 2-0 per gli uomini di Russell Martin: prima Curtis e poi Gassama, entrambi nel secondo tempo, hanno perforato la retroguardia biancoverde, che nella prima frazione di gioco si era resa piĂą volte pericolosa, pur lasciando il possesso agli avversari (75% contro il 25%). 🔗 Leggi su Ilveggente.it © Ilveggente.it - Pronostico Panathinaikos-Rangers: tutta un’altra storia rispetto all’andata

