Promettevano profitti mensili importanti investendo sulle criptovalute | spariti nel nulla 650 mila euro 3 denunciati

Class action di raffadalesi contro tre presunti truffatori. Contro due concittadini e un siculianese che, proponendo investimenti finanziari sul mercato delle criptovalute, avrebbero raggirato quasi mezza Raffadali. E forse non soltanto. DOSSIER. I finti sms di Nexi e l'abbaglio delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

