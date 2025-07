Programmi TV lunedì 28 luglio 2025 | film attualità e spettacolo in prima serata

. Su Rai Uno Noos-L’avventura della conoscenza, su Sky Cinema Uno Maria. Guida ai programmi Tv della serata di lunedì 28 luglio 2025. La serata del 28 luglio si accende con un’offerta televisiva ricca e trasversale, capace di spaziare dal thriller piĂą serrato alla commedia graffiante, dalla fiction storica alla musica live. Su Rai 4, Red Zone – 22 miglia di fuoco promette azione a rotta di collo, mentre su Rai Movie va in onda il cult Il mio nome è Nessuno, western firmato Tonino Valerii e Sergio Leone. Sky Cinema Uno propone Maria, ritratto struggente di Maria Callas con Angelina Jolie, e su Sky Cinema Family si può ritrovare la Roma di Paolo Virzì con Caterina va in cittĂ . 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Programmi TV lunedì 28 luglio 2025: film, attualitĂ e spettacolo in prima serata

In questa notizia si parla di: luglio - serata - programmi - lunedì

Programmi tv martedì 22 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Su Rai Uno Inghilterra-Italia femminile, su Canale 5 Mio figlio. Guida ai programmi Tv della serata di martedì 22 luglio 2025.

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Programmi tv mercoledì 9 luglio 2025: film, attualità e spettacolo in prima serata - Su Rai Uno torna Don Matteo, su Sky Cinema Uno Gli anni belli. Guida ai programmi Tv della serata di mercoledì 9 luglio 2025.

#BattitiLive vince la serata di lunedì 21 luglio 2025. #AscoltiTv Vai su Facebook

Lunedì 21 luglio, in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Cornetto #BattitiLive condotto da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. Tra gli ospiti sul palco della piazza di Molfetta @QuiMediaset_it Vai su X

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi lunedì 14 luglio; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 21 Luglio, in prima serata; I programmi in tv oggi 21 luglio 2025 |.