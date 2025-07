Procreazione assistita ora i bimbi possono avere due madri | la sentenza fa storia da Agosto migliaia di coppie potranno sorridere finalmente

Due madri per un figlio, la Consulta riconosce il diritto dei bambini nati da coppie omogenitoriali: ecco cosa cambia Con la sentenza n. 68 del 22 maggio 2024, la Corte Costituzionale ha compiuto un passo storico nella tutela dei diritti dei bambini nati da coppie omogenitoriali. Il provvedimento segna la fine di una discriminazione giuridica che escludeva la madre non biologica dal riconoscimento legale, anche nei casi in cui vi fosse stato un chiaro consenso preventivo alla genitorialitĂ attraverso la fecondazione eterologa effettuata all’estero. La decisione apre la strada a l riconoscimento pieno di entrambe le madri, tutelando in primo luogo il superiore interesse del minore. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Procreazione assistita, ora i bimbi possono avere due madri: la sentenza fa storia, da Agosto migliaia di coppie potranno sorridere finalmente

In questa notizia si parla di: coppie - sentenza - madri - procreazione

Sentenza storica per le coppie lesbiche: “Entrambe le mamme possono riconoscere il figlio alla nascita” - Roma, 22 maggio 2025  – Una recente sentenza ha stabilito che è incostituzionale impedire il riconoscimento come madre della donna che, pur non avendo partorito, ha partecipato attivamente e consapevolmente alla decisione di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita (PMA)  all’estero insieme alla partner.

Pma, la sentenza: riconosciute entrambe le mamme per i figli delle coppie lesbiche. «Si può estendere alle donne single» - L?articolo 8 della legge numero 40 del 2004 è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che pure il nato in Italia da donna che ha fatto ricorso all?estero, in.

Coppie omogenitoriali, sentenza storica della Corte Costituzionale: legittimo riconoscere i figli di due mamme - Chiara Foglietta, assessora comunale di Torino ma soprattutto madre di Pietro, non dimenticherà facilmente la giornata di oggi, giovedì 22 maggio 2025.

Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto "manifestamente irragionevole" la disparitĂ di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attra Vai su X

Con la sentenza indicata, la Corte ha ritenuto "manifestamente irragionevole" la disparitĂ di trattamento tra coppie genitoriali composte da persone di sesso diverso e coppie composte da due donne riconosciute come genitori di un minore legittimamente attra Vai su Facebook

La Corte Costituzionale smentisce Roccella sui figli nelle coppie con due madri; Storica sentenza della Consulta: entrambe le madri possono riconoscere il figlio alla nascita; Una sentenza importante per le coppie di donne che hanno figli concepiti all’estero.

Sanremo, prime registrazioni ufficiali per figli di coppie dello stesso sesso: “Finalmente riconosciute come madri” - Grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, due coppie ottengono il riconoscimento della maternità. Scrive riviera24.it

Procreazione assistita, Consulta: ragionevole divieto ai single ... - Dalle sentenze dell’Unione Europea in merito ai vari caos giuridici negli scorsi anni sulle registrazioni dei figli di coppie omogenitoriali, le conseguenze della procreazione mediamente ... Segnala ilsussidiario.net