Priscilla l’abbiamo desiderata Fosse stato per il Tony Effe già dopo due mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino | lo confessa Giulia De Lellis

Giulia De Lellis è il dolce attesa di Priscila insieme al fidanzato Tony Effe. Con un video pubblicato su TikTok l’influencer ha voluto raccontare i momenti che sta vivendo assieme al futuro papà. “Qualche kg (e mese) fa giravo questo video l’entusiasmo, la gioia e la curiosità sono sempre le stesse però. – ha scritto nel post la De Lellis – Vi lascio qualche funfact della mia gravidanza (non ho il dono della sintesi quindi ne dovrò mettere un altro, sorry) ma so che lo aspettavate tanto!!! E scusate se non ne parlo molto ma chi ci sta passando capirà quanto sia bello proteggere tutto questo”. “Sta andando nel migliore dei modi, sto benissimo, mi sento fortunatissima. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Priscilla l’abbiamo desiderata. Fosse stato per il Tony Effe, già dopo due mesi che stavamo insieme potevamo avere un bambino”: lo confessa Giulia De Lellis

Tony Effe torna in tour nei principali festival estivi italiani - DOPO IL SUCCESSO DEI PALASPORT DEL 2024 E DEL CONCERTO DI CAPODANNO CON DOPPIO SOLD OUT A ROMA E DOPO L’ANNUNCIO DEL SUO STRAORDINARIO DEBUTTO AL CIRCO MASSIMO DI ROMA IL 6 LUGLIO TONY EFFE TORNA IN TOUR NEI PRINCIPALI FESTIVAL ESTIVI ITALIANI Dopo il successo Live nei Palasport del 2024, e dopo la sua partecipazione alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Damme ‘na mano (Island Records), Tony Effe annuncia ufficialmente i primi nuovi appuntamenti estivi prodotti da Vivo Concerti.

Giulia De Lellis e Tony Effe: i primi look (firmati e vistosi) di Priscilla - La notizia si rincorreva sui social già da diverse settimane, il 2 maggio abbiamo avuto la conferma: Giulia De Lellis è incinta.

Tony Effe svela le date del nuovo tour nell’estate 2025 - Milano, 7 mag. (askanews) – Dopo il successo Live nei Palasport del 2024, e dopo la sua partecipazione alla settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Damme ‘na mano (Island Records), Tony Effe annuncia ufficialmente i primi nuovi appuntamenti estivi prodotti da Vivo Concerti.

Tony Effe e Giulia De Lellis in vacanza pre-parto a Sciacca tra bagni e partite a golf La coppia sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza insieme ad amici nell'attesa della nascita di Priscilla https://lasicilia.visitlink.me/eOadWc Vai su X

#GiuliaDeLellis parla della sua gravidanza A breve l'influencer da oltre 5 milioni di follower il compagno #TonyEffe diventeranno genitori di Priscilla. La De Lellis ha fatto un video su Tik Tok per rispondere a tutte le domande dei suoi follower sulla gravidanza. Vai su Facebook

Giulia De Lellis spiega perché ha scelto il nome Priscilla per la sua bambina: ecco il perché di questo gesto d'amore.

Giulia De Lellis racconta la gravidanza: "Tony Effe voleva un figlio già dopo due mesi".