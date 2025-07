"Dai ragazzi, alziamo il ritmo": ha chiesto il massimo impegno ai suoi giocatori, il tecnico bianconero Tommaso Bellazzini, ieri pomeriggio, nel primo test disputato dalla Robur al Bertoni dell’Acquacalda, contro la formazione Juniores. Non si è limitato a spronarli dalla panchina, a più riprese è entrato in campo, nel vivo dell’azione, per farsi sentire, non soltanto con la voce. Per quanto il momento sia quello che è e la squadra lavori insieme da appena qualche giorno, si sono visti due tempi intensi, in cui hanno trovato spazio praticamente tutti gli effettivi della rosa, in cui si è potuto testare il credo del mister: difesa a tre, attacco a tre e quadrato in mezzo al campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Primo test per la Robur con la Juniores. Prende forma la squadra di Bellazzini