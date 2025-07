Prima la lite per il parcheggio poi i colpi di pistola Un arresto

Dopo la lite per il parcheggio ha sparato alcuni colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Protagonista un giovane di 24 anni che poco dopo è stato arrestato dai carabinieri a Marina.

