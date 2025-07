Prima dell' incidente l' 82enne ha guidato contromano per 7 km | come sta la donna ferita

Ha percorso 7 chilometri contromano sull'Autostrada A4, Egidio Ceriano, l'ottantaduenne originario di Magenta (Milano) ma residente a Cerano, in provincia di Novara, che domenica dopo le 11 ha provocato una strage con quattro morti sulla Torino-Milano, tra Novara Est e Marcallo Mesero.Con la sua. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Ubriaco guida contromano e a fari spenti a Como: poco prima aveva molestato due donne al bar - Ubriaco fradicio, a fari spenti e in contromano. Poteva davvero finire male la serata ieri a Como, in zona viale Geno.

Incidente sull'A4, la manovra choc del pensionato: l'inversione prima di uscire al casello, poi contromano per chilometri - Con la sua Peugeot 207 avrebbe fatto un'inversione sbagliata per poi percorrere ben sette chilometri contromano lungo l'autostrada A4, tra Milano e Novara.

Prima dell'incidente, l'82enne ha guidato contromano in autostrada per 7 km e come sta la donna ferita; Incidente sull'A4, strage sull'esodo estivo, morti e feriti. Anziano contromano per 7 km; L'incidente sull'A4 e l'errore mortale dell'82enne Egidio Ceriano: l'inversione sbagliata, 7 km contromano sulla Torino-Milano, 4 vittime e una donna ferita gravemente.

Inversione sbagliata, 7 km contromano e lo schianto: così sono morte le quattro persone nell’incidente sull’A4 - Secondo una prima ricostruzione effettuata dalle forze dell'ordine sull'incidente in A4 costato la vita ieri a 4 persone, tra cui una coppia di designer ... fanpage.it scrive

Strage in A4, l'auto guidata dall'82enne contromano per 7 km sulla Milano-Torino: lo schianto ripreso dalle telecamere - Aveva rinnovato la patente due anni fa l'ottantaduenne Egidio Ceriano, residente a Magenta, nel Milanese, l'automobilista che, ieri mattina, percorrendo contromano un tratto ... Lo riporta msn.com