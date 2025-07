Prezzo del cibo in aumento del 280% a causa della crisi climatica

I cambiamenti climatici non sono più una minaccia futura: sono una realtà concreta che stiamo vivendo ogni giorno, anche quando facciamo la spesa. Il costo degli alimenti sta infatti esplodendo a livello globale e le cause principali non sono solo le dinamiche di mercato o i conflitti geopolitici, ma sempre più spesso gli eventi climatici estremi. Non si tratta solo di supposizioni. Questo è quanto confermato da un nuovo e allarmante report pubblicato da un consorzio di sei istituzioni di ricerca europee, tra cui la Banca Centrale Europea, alla vigilia del vertice Onu sui sistemi alimentari che si terrà tra il 27 e il 29 luglio ad Addis Abeba, co-organizzato da Italia ed Etiopia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prezzo del cibo in aumento del 280% a causa della crisi climatica

