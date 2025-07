Previsione Istat sulla popolazione in Italia | fino a quanti milioni scenderà entro il 2050

La popolazione residente in Italia, oggi circa 59 milioni, è prevista in diminuzione a 54,7 milioni entro il 2050, con un calo graduale ma costante nel tempo. Questo secondo le ultime previsioni dell'Istat sulla popolazione residente e sulle famiglie, formulate con riferimento a gennaio 2024. "Le ultime previsioni demografiche - spiega l'Istat - aggiornano al 2024, disegnano un processo di transizione all'interno del quale il peso dell'odierna struttura per età della popolazione è prevalente rispetto ai comportamenti demografici attesi, pur in un quadro di incertezza. A loro volta, ulteriore aumento della sopravvivenza, bassa natalità e trasformazioni familiari confermano un cambiamento continuo nella struttura della popolazione che comporterà un auto-rafforzamento del processo di invecchiamento, nonostante il positivo apporto delle migrazioni con l'estero".

Rapporto Istat 2025, il 23,1% della popolazione a rischio povertà - Nel 2024, oltre un quinto della popolazione residente in Italia è a rischio di povertà o esclusione sociale: il 23,1 per cento della popolazione, sostanzialmente stabile rispetto al 2023, ricade in almeno una delle tre condizioni che definiscono il rischio di povertà o esclusione sociale: rischio di povertà (18,9 per cento), grave deprivazione materiale e sociale (4,6 per cento), bassa intensità di lavoro (9,2 per cento).

Istat: stipendi italiani non reggono l’inflazione. Il 23% della popolazione a rischio povertà - Gli stipendi italiani tornano a crescere, ma non tengono il passo con l'inflazione. Rispetto all'inizio del 2019, i salari contrattuali per dipendente segnano un +10,1% contro il +21,6% dell'inflazione armonizzata.

