Previdenza la pensione preoccupa 6 italiani su 10

Cosa fare per garantirsi una vecchiaia all’insegna della tranquillitĂ finanziaria? 6 italiani su 10 sono preoccupati per la pensione che li attenderĂ . Secondo una recente indagine, il timore finanziario piĂą grande è percepire una pensione molto bassa e trascorrere quindi una vecchiaia in ristrettezze economiche, nonostante anni di lavoro e contributi versati. Ansia che raggiunge il 70% tra gli intervistati di etĂ compresa tra i 35 e i 54 anni. Al secondo posto si posiziona la preoccupazione per le spese mediche impreviste (47% degli intervistati, con un picco del 54% tra gli over 65) e la futura stabilitĂ finanziaria dei figli (33%, che sale al 38% nella fascia dei 25-34 anni, i giovani genitori). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: pensione - italiani - previdenza - preoccupa

Roland Garros, Sinner manda in pensione il francese Gasquet e va al terzo turno. Tra gli italiani si fa avanti un Gigante romano… - Jannik Sinner vince e avanza al terzo turno del Roland Garros, il Grande Slam che si gioca sui campi in terra battuta del Bois de Boulogne a Parigi.

Riscatto della laurea: l’81% degli italiani è preoccupato per la pensione ma solo il 21% agisce. L’esperto: “Spesso non conviene, ecco quando vale davvero la pena” - L'81% degli italiani si dichiara preoccupato per il proprio futuro pensionistico, ma solo il 21% ha attivato una soluzione integrativa.

Gli italiani dovrebbero andare in pensione più tardi (lo dice l'Ocse) - L'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) riconosce l'aumento dei livelli di occupazione - con tassi di disoccupazione e inattività ai minimi storici - ma bacchetta l'Italia su vari altri punti, salari in primis.

"La pensione è lontana." Quante volte l’abbiamo pensato? Ma il futuro si costruisce oggi. Chi ha iniziato a lavorare dopo il 1996 riceverà una pensione calcolata solo su quanto ha versato. E per le donne, la situazione può essere ancora più delicata: carriere i Vai su Facebook

Previdenza, la pensione preoccupa 6 italiani su 10; Previdenza complementare, nel terziario un lavoratore su quattro non sa cos’è; I risparmiatori salgono al 58%, priorità previdenza e casa.

I risparmiatori salgono al 58%, priorità previdenza e casa - Nel 2025 il numero degli italiani che risparmia sale al 58%, si tratta del dato più elevato degli ultimi venti anni. Lo riporta ansa.it

Fondi pensione: oltre 243 miliardi per il futuro degli italiani - Nell'ultimo anno i fondi pensione superano i 243 miliardi, segnando una crescita storica della previdenza complementare in Italia. Come scrive investireoggi.it