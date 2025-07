Prevenire l’annegamento nella baia di Porto Selvaggio una dimostrazione mirata

NARDĂ’ – Quest’anno tutte le 246 localitĂ Bandiere Blu italiane hanno aderito al World Drowning Prevention Day, la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World Drowning Prevention Day) ideata dall’Organizzazione mondiale della sanitĂ , e fra queste Nardò con un’iniziativa organizzata. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

In questa notizia si parla di: annegamento - prevenire - baia - porto

Annegamento, come prevenire il rischio in estate (ma non solo). Ecco tutto quello che c’è da sapere - L’importanza dell’informazione e della consapevolezza per evitare inutili rischi e per un corretto e tempestivo intervento, che può salvare vite

?Venerdì 25 e sabato 26 luglio appuntamento con la 20ª edizione del raduno Five Lands Harley-Davidson, organizzato dal Portofino Coast Chapter Un evento imperdibile per gli amanti delle due ruote: sfilate, musica e passione biker in riva al mare Info: Vai su Facebook

Giornata mondiale per la sicurezza in acqua: a Porto Selvaggio simulazioni di primo soccorso. Salvataggio in caso di annegamento; La Giornata Mondiale della Prevenzione dell’Annegamento; Salvataggio e primo soccorso in Baia.