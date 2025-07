Prevenire l’annegamento dimostrazioni mirate a Gallipoli e nella baia di Porto Selvaggio

LECCE – Quest’anno tutte le 246 localitĂ Bandiere Blu italiane hanno aderito al World Drowning Prevention Day, la Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento (World Drowning Prevention Day) ideata dall’Organizzazione mondiale della sanitĂ , e fra queste Nardò e Gallipoli, con iniziative. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Gallipoli, bimbo rianimato dopo annegamento al parco acquatico: trasportato in ospedale in codice rosso - Momenti di grande tensione a Gallipoli, dove un bambino di 7 anni è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso in codice rosso a seguito di un episodio di annegamento che si.

Prevenire l’annegamento, dimostrazioni mirate a Gallipoli e nella baia di Porto Selvaggio - In provincia di Lecce, nel 2024, vi sono stati undici decessi, e fino allo scorso luglio se ne sono verificati altri tre. Da lecceprima.it

