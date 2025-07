Prete arrestato in Calabria | abusava sessualmente di un minore in chiesa poi gli chiedeva perdono

Gli episodi di violenza sessuale sono stati consumati in luoghi appartati della struttura ecclesiastica in cui operava il sacerdote. In alcuni casi il religioso avrebbe impartito una benedizione alla vittima, chiedendole "perdono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

