Preso Langellotto imputato per le minacce al cronista del Fatto Quotidiano | scappava da un ordine di carcerazione

Lo hanno preso dopo più di un mese di irreperibilità , che ormai era diventata una vera e propria latitanza. Il pregiudicato di camorra Salvatore Langellotto, di Sant’Agnello, una vecchia condanna a 4 anni e mezzo per concorso esterno al clan Esposito dei Monti Lattari, imputato di atti persecutori ai danni del nostro giornalista Vincenzo Iurillo e di aver aggredito il presidente del Wwf sorrentino Claudio d’Esposito, è stato catturato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli. L’imprenditore edile scappava da un ordine di carcerazione a 7 anni, 6 mesi e 18 giorni per cumuli di pene relativi ad altre vicende, condanne per reati fallimentari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

