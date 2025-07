Presentazione del libro ‘Il loro grido è la mia voce Poesie da Gaza’

Sabato 2 agosto 2025, a partire dalle ore 19.00, appuntamento in Piazza dei Libri per la presentazione del libro ‚ÄėIl loro grido √® la mia voce. Poesie da Gaza‚Äô curato da A. Bocchinfuso, M.Soldaini, L.Tosti, Fazi editore 2025. I curatori dialogheranno con la giornalista Lidia Ginestra Giuffrida e. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

A Brindisi presentano libro su Gaza e poi subiscono furto auto - La disavventura capitata a Leonardo Tosti e Antonio Bocchinfuso, in giro per l'Italia per presentare il libro da loro curato ... Secondo msn.com

Furto ai danni degli autori del libro su Gaza, vettura ritrovata dai carabinieri - Dopo il furto arriva il sospiro di sollievo per Emergency Puglia e per Antonio Antonio Bocchinfuso, uno degli autori del libro "Il loro grido è la mia voce. Si legge su msn.com