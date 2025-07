Presentato il libro Guado l’enigma di Piero della Francesca

Arezzo, 28 luglio 2025 – P resentato il libro “Guado, l’enigma di Piero della Francesca” Successo per la presentazione del libro “Guado, l’enigma di Piero della Francesca” avvenuta sabato scorso nella sala consiliare di Palazzo delle Laudi. L’evento, voluto dall’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Fabrizio Innocenti e dall’assessore Francesca Mercati, ha permesso di fare la conoscenza con un Piero quasi inedito. Quello tratteggiato al pubblico presente dall’autrice del volume Paola Pozzolo, scrittrice di origine genovese e da anni radicata sulla laguna veneta, appassionata di storia con particolare riferimento a Medioevo e Rinascimento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Presentato il libro “Guado, l’enigma di Piero della Francesca”

