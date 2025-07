Premio tesi di dottorato Città di Firenze al via la seconda edizione

Firenze, 28 luglio 2025 – Un’iniziativa che mira a valorizzare le eccellenze. È stato pubblicato il bando per la seconda edizione del premio Tesi di Dottorato Città di Firenze, promosso dall’Università degli Studi di Firenze attraverso la Firenze University Press (FUP) in collaborazione con il Comune di Firenze. Dopo il successo della prima edizione, il premio si conferma come un’importante iniziativa a sostegno della ricerca, con l’obiettivo di far emergere il lavoro delle giovani e dei giovani ricercatori e favorire la diffusione delle migliori tesi di dottorato, contribuendo così allo sviluppo della cultura scientifica e al dialogo tra ricerca e società . 🔗 Leggi su Lanazione.it

