Precipita in cresta durante un'escursione a Carona muore il 57enne Stefano Poli

Ieri mattina Stefano Poli, 57enne di Colzate, è morto precipitando dalla cresta del Pizzo del Diavolo, vicino a Carona (Bergamo). L'uomo lavorava come piastrellista ma era appassionato di escursioni in montagna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Bergamo, Stefano Poli precipita e muore durante un'escursione in val Brembana - Il 57enne stava risalendo la cresta Baroni verso il pizzo del Diavolo di tenda con due amici, quando è precipitato per oltre 100 metri ... Secondo bergamo.corriere.it