Prato inchiesta corruzione | chiesta archiviazione per ex vicesindaco Faggi

La Direzione distrettuale antimafia di Firenze ha chiesto l'archiviazione dell'accusa di false informazioni al pubblico ministero per Simone Faggi, ex vicesindaco di Prato, nell'ambito dell'inchiesta per corruzione che coinvolge la ex prima cittadina Ilaria Bugetti e l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Prato, inchiesta corruzione: chiesta archiviazione per ex vicesindaco Faggi

Prato: arrestata imprenditrice. L’accusa: impiego di manodopera irregolare. L’inchiesta partita da uno smaltimento illecito di rifiuti - Un'imprenditrice cinese è stata arrestata per impiego di manodopera irregolare, assunzione di persone prive di permesso di soggiorno e per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.

Prato, inchiesta corruzione: i nomi eccellenti finiti nelle carte e nelle intercettazioni - Prato, 19 giugno 2025 – Dal Gran Maestro Venerabile al dirigente comunale o regionale, passando per assessori regionali e comunali e consiglieri, noti imprenditori ed esponenti di Confindustria Toscana Nord, Arpat, Gida, Consorzio Acque, Camera di commercio di Prato.

Prato, l’inchiesta si allarga. Il centrodestra: sistema Pd, ma i dem non ci stanno - Prato, 22 giugno 2025 – Si allarga l’inchiesta per corruzione della procura di Firenze, che venerdì ha portato alle dimissioni della sindaca di Prato,  Ilaria Bugett  i  .

