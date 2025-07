Prato e l’emergenza delle diecimila sentenze ferme Le condanne vengono estinte per i ritardi

A Prato sono oltre 10 mila, ricostruisce oggi Repubblica, le sentenze penali delle quali non è mai stata dichiarata l’irrevocabilitĂ e quindi non sono mai arrivate sul tavolo dei pm per l’esecuzione. Nel tribunale toscano manca il 47% del personale amministrativo e il lavoro è tanto. «Pochi giorni fa è arrivata sul tavolo una condanna a 3 anni e 2 mesi, per rapina, del 2012 – racconta a Repubblica il procuratore Luca Tescaroli – e non si è potuto far altro che dichiarare estinta la pena». Tra poco scade anche una sentenza su una violenza sessuale. Gran parte delle sentenze mancanti sono assoluzioni, che spesso i diretti coinvolti non rivendicano, salvo poi interessarsene quando servono per partecipare a selezioni e concorsi pubblici. 🔗 Leggi su Open.online

