La serie Stranger Things ha sempre fatto affidamento sulle capacità sovrannaturali di Eleven, ma l’entità e la portata delle sue potenzialità sono cambiate nel corso delle stagioni. Con l’arrivo della quinta stagione, le abilità di Eleven assumono un ruolo ancora più centrale nella lotta contro Vecna e nella salvezza di Hawkins. Dopo i drammatici eventi della quarta stagione, in cui l’Upside Down si avvicina pericolosamente a Hawkins, i personaggi si trovano ad affrontare una minaccia senza precedenti. La protagonista dovrà fare affidamento sulle proprie capacità potenziate per contrastare le forze oscure in gioco. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Poteri e abilità di eleven in stranger things spiegati