Potassio alto nel sangue | attenzione a questi sintomi

Il potassio alto, o iperkalemia, è una condizione caratterizzata dalla presenza nel sangue di valori superiori a 5,0 mEql di questo minerale fondamentale per il corretto funzionamento dell'organismo. Talvolta ci si accorge dell'anomalia solo facendo un prelievo ematico. In alcuni casi la stessa si manifesta con sintomi che variano per intensitĂ da individuo a individuo. Quali sono e in che modo si può intervenire? Scopriamolo insieme. Cos'è il potassio e a cosa serve. Come giĂ detto, il potassio è un sale minerale coinvolto in numerosi processi fisiologici. Esso, ad esempio, favorisce l'azione degli enzimi coinvolti nel metabolismo cellulare, contribuisce a mantenere un ritmo cardiaco e una pressione arteriosa normale, regola il pH e la pressione osmotica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Potassio alto nel sangue: attenzione a questi sintomi

