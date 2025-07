Posto di blocco auto | moltissime multe per queste 4 cose che il 70% dei guidatori non nota

Il rischio di essere fermati al posto di blocco con l’auto aumenta per chi è artefice di queste 4 cose. Essere soggetti al controllo della polizia può essere seccante se si è di fretta, ma è una condizione che bisogna sempre considerare se non si rispetta la legge. Ci sono 4 cose che la maggior parte degli automobilisti fanno e che non dovrebbero, ma danno per “scontato” il monito. Ecco che sono subentrate tantissime multe al posto di blocco auto. - Notizie.com Rispettare il codice della strada non è un optional, ma una condizione seria che non può assolutamente essere considerata come “facoltativa”. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Posto di blocco auto: moltissime multe per queste 4 cose che il 70% dei guidatori non nota

Notte di paura: forzano il posto di blocco con due veicoli rubati, uno si ribalta - Fermo, 15 maggio 2025 - Notte di terrore sulle strade fermane, dove alcuni malviventi a bordo di due auto rubate, hanno seminato il panico e tentato di speronare le vetture della polizia che li avevano inseguiti e circondanti con una manovra a tenaglia.

Sorpassa tutti, si schianta contro un'auto davanti al posto di blocco dei carabinieri e poi cerca pure di scappare - Tampona un'auto davanti ai carabinieri e scappa. Individuato, denunciato e multato. È successo a Gubbio, dove un 43enne del posto con predenti dovrà rispondere di fuga e omissione di soccorso dopo un incidente.

Ultim’ora posto di blocco: “Vietato tenere le mani sul volante” | Dovete trovare un nuovo modo per guidare - Le regole parlano chiaro: si tratta dell’uso di un comando che si trova sul volante, previste multe salate per chi ne abusa.

BRUTTISSIMO INCIDENTE SULLA SS16 ALL’ALTEZZA DI MOLA: UN’AUTO, DOPO LO SCONTRO, SI RIBALTA. SUL POSTO QUATTRO AMBULANZE E I VIGILI DEL FUOCO. DIVERSI I FERITI Vai su Facebook

Il blocco per i veicoli diesel Euro 5 slitta al 1° ottobre 2026 nelle Regioni del Bacino Padano. La nuova norma riduce l’impatto delle restrizioni, ma restano sanzioni e vincoli. Ecco cosa cambia per i cittadini e come capire se la tua auto è coinvolta Vai su X

