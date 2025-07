Positano Teatro Festival | si chiude con la consegna del premio Pistrice a Giovanni Mauriello

Dopo il successo delle prime due serate, stasera, lunedì 28 luglio, alle 20,30, si conclude nella Piazza dei Racconti il Positano Teatro Festival, diretto da Antonella Morea, con il concerto dedicato all’indimenticabile Roberto De Simone. La serata sarĂ presentata dall’attrice Martina Carpi. Con lo spettacolo “Maestro” Cantiamo il NanianĂ , sarĂ ricordato da un gruppo di eccellenti artisti che sono stati suoi allievi e che hanno cantato in molte opere e festival da lui diretti: Renata Fusco, Lello Giulivo, Gianni Lamagna, il direttore artistico Antonella Morea, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi a cui si aggiungerĂ il vincitore del Premio Pistrice – CittĂ di Positano, Giovanni Mauriello, uno dei cofondatori, con De Simone, della storica Nuova Compagnia di Canto Popolare, accompagnati dai musicisti Michele Bonè (chitarra), Gianluca Falasca (violino), Leonardo Massa (violoncello), Paolo Propoli (chitarra). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

