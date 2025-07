Porto Cesareo barca in avaria si schianta contro la scogliera | un sub salvato dalla Guardia costiera

Gommone in avaria si schianta sulla scogliera de?La Strea? nel cuore dell'Area Marina di Porto Cesareo, nel Salento. A salvarlo l'intervento degli uomini del locale ufficio. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Porto Cesareo, barca in avaria si schianta contro la scogliera: un sub salvato dalla Guardia costiera

Nuove scritte e arredi per le rotonde, completati lavori di “benvenuto” a Porto Cesareo - PORTO CESAREO – Decoro urbano e verde pubblico, l’amministrazione comunale di Porto Cesareo completa due nuovi interventi sulle rotonde all’ingresso della cittadina e nella marina di Torre Lapillo per migliorare il biglietto di benvenuto ai visitatori e ai turisti.

Porto Cesareo celebra i suoi primi 50 anni di autonomia dopo la separazione da Nardò - PORTO CESAREO - Sono iniziati nella giornata di ieri a Porto Cesareo i festeggiamenti per celebrare i 50 anni dall’autonomia del Comune, datata 16 maggio 1975.

Maestrale a Porto Cesareo - PORTO CESAREO - Lo scatto inviato ieri alla nostra redazione, a firma del nostro lettore Claudio De Marco, che ha scelto di intitolarlo: “Maestrale a Porto Cesareo”.

