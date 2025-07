CK Hutchison, conglomerata di Hong Kong attiva in numerosi settori tra cui le infrastrutture portuali, ha annunciato di essere in trattativa con un consorzio a guida statunitense per la vendita delle sue attivitĂ portuali globali al di fuori della Cina. In una comunicazione ufficiale depositata in Borsa, il gruppo ha fatto sapere che si sta valutando la possibilitĂ di far entrare “un importante investitore strategico cinese” all’interno dell’accordo, con un ruolo di rilievo. Tra gli asset in discussione figura anche la strategica infrastruttura del Canale di Panama, snodo cruciale per il commercio marittimo globale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Porti globali, CK Hutchison apre a un investitore strategico cinese: trattative in corso anche per il Canale di Panama