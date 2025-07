Ponte sull’Oglio chiuso da 2 anni | Ora i ristori

CALVATONE (Cremona) Le imprese di Calvatone e Acquanegra sul Chiese possono contare sui ristori della Regione. La chiusura del ponte sul fiume Oglio per ragioni di agibilitĂ nel giugno di due anni fa ha messo a dura prova le imprese, sulle sponde cremonese e mantovana. Venerdì è stato approvato all’unanimitĂ l’ordine del giorno dei consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Marco Carra, che impegna la Giunta a riconoscere dei ristori, per sostenere le imprese gravemente danneggiate dalla chiusura. I consiglieri dem venerdì erano sul ponte insieme al sindaco di Bozzolo, Giuseppe Torchio, ai circoli Pd locali, ai rappresentanti del Comitato Ridateci il ponte, alla sindaca di Calvatone e a commercianti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ponte sull’Oglio chiuso da 2 anni: "Ora i ristori"

