Pompei Sgambati | Altro incidente sul lavoro non può essere una casualità

Tempo di lettura: 2 minuti “ A 48 ore dalla tragedia di venerdì a Napoli ancora un incidente grave a Pompei,. L’auspicio è che i due lavoratori possano farcela. Non può essere una casualitĂ , si continua a sottovalutare la sicurezza sui posti di lavoro per la fretta ed il profitto”. Lo dice Giovanni Sgambati, segretario generale Uil Campania e Napoli. “ Sicuramente chiederemo alla prefettura di Napoli di riconvocare il tavolo sulla sicurezza per intensificare i controlli, pur sapendo che ciò non sarĂ sufficiente. Bisogna che il Parlamento si assuma la responsabilitĂ di legiferare in modo rapido per il riconoscimento dell’omicidio colposo sui luoghi di lavoro e per la costituzione di una procura speciale proprio sulla sicurezza, soprattutto per dare giustizia alle famiglie dei lavoratori deceduti e dei tanti che restano invalidi”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it