Pompei ennesimo incidente sul lavoro | due operai feriti gravemente dopo il cedimento di un carrello elevatore

Ancora una tragedia sfiorata nella provincia di Napoli. Un altro grave incidente sul lavoro scuote la provincia di Napoli. Dopo la tragedia di venerdì scorso, in cui tre operai hanno perso la vita per il cedimento di un montacarichi, un episodio simile si è verificato nella mattinata di lunedì 28 luglio a Pompei, nei pressi della stazione ferroviaria, in viale UnitĂ d'Italia. Cedimento improvviso del braccio meccanico: operai cadono da 15 metri. Durante dei lavori su un impianto elettrico nei pressi di un supermercato, due operai sono precipitati da un'altezza di circa 15 metri in seguito al cedimento del braccio idraulico del carrello elevatore su cui stavano operando.

