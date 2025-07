Tempo di lettura: < 1 minuto Un nuovo grave incidente sul lavoro in Campania. A quanto si apprende, due operai sono rimasti gravemente feriti a Pompei, e sono ora ricoverati in ospedale. Uno sarebbe in prognosi riservata. I due sarebbero caduti da un carrello elevatore, da un altezza di 10-12 metri mentre lavoravano in un cantiere in via Unità d’Italia, nei pressi della stazione ferroviaria. Sul posto la Polizia di Stato, procede la procura di Torre Annunziata. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pompei, due operai precipitano da un carrello: sono gravi