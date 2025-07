Grave incidente sul lavoro questa mattina a Pompei, in viale UnitĂ d’Italia, dove due operai sono precipitati da un carrello elevatore mentre stavano eseguendo alcuni interventi per conto di un’azienda telefonica.  Entrambi sono stati trasportati d’urgenza in ospedale in condizioni critiche: uno è stato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Pompei, cede braccio meccanico: due operai precipitano da cestello mobile