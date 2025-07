Pomigliano rissa finita in tragedia | 51enne ucciso a calci e pugni

Follia e sangue a Pomigliano nelle notte tra sabato e domenica. In un incrocio nevralgico della cittadina vesuviana, un uomo di 51 anni, Sdryan Albano, di nazionalitĂ serba, è morto per le percosse subite durante una violenta rissa scoppiata – secondo quanto emerso – per futili motivi, probabilmente legati a un abuso di alcol. Pomigliano, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Pomigliano, rissa finita in tragedia: 51enne ucciso a calci e pugni

TRAGEDIA FAITO/ Prosegue incidente probatorio per far luce sulle cause del disastro Tgr Rai Vai su Facebook

