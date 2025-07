POMIGLIANO D’ARCO, 28 LUGLIO 2025 – È stato fermato dai carabinieri il presunto responsabile dell’omicidio avvenuto la notte scorsa a Pomigliano d’Arco. Si tratta di un cittadino ucraino di 37 anni, ora detenuto nel carcere di Poggioreale, accusato di aver ucciso un uomo di nazionalità serba, 51enne, durante una rissa scoppiata per futili motivi in via Trieste. L’indagine, coordinata dalla Procura di Nola, ha portato al fermo dell’uomo grazie al lavoro congiunto dei Carabinieri della stazione di Pomigliano e del Nucleo operativo di Castello di Cisterna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’ucraino si sarebbe scagliato contro la vittima colpendola ripetutamente con calci e pugni, fino a causarne la morte. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Pomigliano: è un ucraino di 37 anni l’uomo accusato dell’omicidio del 51enne serbo